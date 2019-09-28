Легендарный футболист побил вечный рекорд Италии

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон побил рекорд бывшего защитника "Милана" Паоло Мальдини по количеству сыгранных матчей на клубном уровне среди итальянских футболистов.

Об этом сообщает Football Italia.

После сегодняшней игры со СПАЛом на счету 41-летнего вратаря стало 903 матча за "Парму", "Ювентус" и "Пари Сен-Жермен", за которые он выступал в своей карьере. В послужном списке Мальдини значится 902 матча в составе "Милана", где он провел все свои 25 лет выступлений на профессиональном уровне.

Интересно, что многие в Италии считали достижение Мальдини вечным, не веря, что кому-либо из игроков удастся его побить.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы одержал 16-ю победу подряд в национальном чемпионате.