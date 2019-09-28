Сильнейшему клубу Европы грозит исключение из национального турнира

"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка английской лиги.

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в матче 1/16 финала турнира с "Милтон-Кинс Донс" за красных сыграл футболист, который не отвечал критериям регистрации для участия в Кубке лиги. Имя самого футболиста не называется, однако сообщается, что если вина "Ливерпуля" будет доказана, ему грозит крупный штраф либо исключение из турнира.

В пресс-службе "Ливерпуля" уже прокомментировали ситуацию: "Клуб знает о потенциальной административной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими футбольными органами, чтобы установить факты в этом вопросе".

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