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Ярмоленко забил очередной красивый гол в лучшей лиге мира: опубликовано видео

суббота, 28 сентября 2019, 19:55
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Украинский нападающий "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко отметился голом в матче 7-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (2:2).

Ярмоленко отличился в начале встречи. Украинец получил передачу в штрафной, развернулся и мощно пробил в дальний угол. После этого "Вест Хэм" пропустил два гола, но затем клуб от поражения спас Крессуэлл.

Что касается Ярмоленко, то он забивает во втором матче подряд. Ранее украинец отличился в поединке с "Манчестер Юнайтед".

В данный момент "Вест Хэм" занимает третьем место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков.

"Борнмут" – "Вест Хэм" - 2:2 (1:1)

Голы: Кинг (17), Уилсон (46) - Ярмоленко (10), Крессуэлл (74)

"Борнмут": Рэмсдейл, Кук, Рико, Стэйси (Кук, 89), Аке, Биллинг (Фрэнсис, 89), Уилсон (Данджума, 77), Лерма, Соланке, Уилсон, Кинг.

"Вест Хэм": Фабианьски (Роберто, 34), Диоп, Фредерикс, Огбонна, Крессуэлл, Форнальс (Лансини, 67), Фелипе Андерсон, Нобл (Уилшер, 75), Райс, Ярмоленко, Аллер.

Предупреждения: Рико (32), Диоп (79), Кук (88), Лерма (90).

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