"Красные дьяволы" и "канониры" разошлись миром в матче чемпионата Англии

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью на своем поле с "Арсеналом".

Счет в матче был открыт на 45-й минуте. Хозяев вперед вывел Скотт Мактоминай. Интересно, что несколькими минутами ранее гости могли дважды поразить ворота Давида де Хеа, однако тот сыграл великолепно.

Тем не менее, во втором тайме "канониры" таки забили. Пьер-Эмерик Обамеянг эффектно перекинул мяч через де Хеа после передачи Букайо Сака. Тем самым габонец установил окончательный счет матча.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

7-й тур

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ - 1:1

Голы: Мактоминей, 45; Обамеянг, 59.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Туанзебе, Магуайр, Линделеф, Янг, Погба, Мактоминай, Джеймс, Лингард (Фред, 74), Перейра (Гринвуд, 74), Рэшфорд.

Арсенал: Лено, Чеймберс, Сократис, Давид Луис, Колашинац, Гендузи, Джака, Пепе (Нельсон, 75), Торрейра (Себальос, 55), Сака (Уиллок, 80), Обамеянг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы одержал 16-ю победу подряд в национальном чемпионате.