Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Динамо Загреб: расписание трансляций

1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Манчестер Сити" и хорватское "Динамо" Загреб. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ДИНАМО ЗАГРЕБ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между английским и хорватским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 2".

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ДИНАМО ЗАГРЕБ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Манчестер Сити" и "Динамо" ранее в еврокубковых турнирах не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Динамо" разгромило "Аталанту", "Манчестер Сити" крупно обыграл "Шахтер".