Ливерпуль - Зальцбург: стартовые составы

Стали известны стартовые составы английского "Ливерпуля" и австрийского "Ред Булл Зальцбург" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 2 октября.
ЛИВЕРПУЛЬ - ЗАЛЬЦБУРГ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи в 22:00.
Ливерпуль: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино
Запасные: Келлехер, Ловрен, Кейта, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Ориги
Зальцбург: Станкович, Ульмер, Вобер, Онген, Кристенсен, Мвепу, Юнузович, Собослаи, Минамино, Дака, Хван Хи Чан
Запасные: Кен, Фаркас, Рамальо, Окугава, Ашимеру, Холанн, Койта
Обслужит матч шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. В качестве его ассистентов выступят Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный арбитр - Кристоффер Карлссон.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Ливерпуль" проиграл "Наполи".