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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
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4 октября

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Ливерпуль - Зальцбург: стартовые составы

среда, 02 октября 2019, 21:21
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Стали известны стартовые составы английского "Ливерпуля" и австрийского "Ред Булл Зальцбург" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 2 октября.

ЛИВЕРПУЛЬ - ЗАЛЬЦБУРГ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Ливерпуль: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино

Запасные: Келлехер, Ловрен, Кейта, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Ориги

Зальцбург: Станкович, Ульмер, Вобер, Онген, Кристенсен, Мвепу, Юнузович, Собослаи, Минамино, Дака, Хван Хи Чан

Запасные: Кен, Фаркас, Рамальо, Окугава, Ашимеру, Холанн, Койта

Обслужит матч шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. В качестве его ассистентов выступят Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный арбитр - Кристоффер Карлссон.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Ливерпуль" проиграл "Наполи".

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