Ястремская впервые в карьере сыграет в полуфинале супертурнира

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал в парной сетке супертурнира серии WTA Premier Mandatory, призовой фонд которого превышает 8 миллионов долларов.

Здесь вторая ракетка Украины выступает в паре с Еленой Остапенко из Латвии.

В четвертьфинале турнира украинско-латвийская пара была сильнее тандема Николь Меличар (США) / Квета Пешке (Чехия). Встреча длилась около часа и завершилась простой победой первых со счетом 6:2, 6:2.

Таким образом, Ястремская впервые в карьере выступит в полуфинале парной сетки турнира серии Premier Mandatory.

В полуфинале соперницами украинки и латвийки будут сестры Каролина и Кристина Плишковы из Чехии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в одиночной сетке турнира украинка Элина Свитолина дошла уже до стадии четвертьфинала.