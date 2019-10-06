Это был плохой день для меня: Головкин высказался о спорной победе над украинцем

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал скандальную победу в чемпионском бою с украинцем Сергеем Деревянченко, который состоялся в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Сразу же после вынесения судейского решения новоиспеченный обладатель поясов по версиям IBF и IBO заявил, что готов дать реванш нашему соотечественнику. Он поблагодарил украинца за бой, назвав его жестким парнем. "Это был плохой день для меня и хороший для Сергея. После первого раунда я подумал, что это будет легкий бой, а оказался очень сложный. Я потерял фокус после первого раунда. Ребята, это большой опыт для меня. Большое уважение Сергею", - сказал Головкин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Деревянченко сделал первое заявление после скандального поражения.