Пал "вечный рекорд" человечества: опубликовано видео

В Вене (Австрия) кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге вошел в историю мирового спорта, побив рекорд, который называли вечным.

Об этом сообщает AFP.

34-летнему кенийцу первому в истории удалось пробежать марафон менее чем за два часа. Дистанцию в 42 километра и 195 метров на турнире под названием Ineos 1:59 Challenge он преодолел за 1 час 59 минут и 40 секунд.

1:59:40!!! HISTORY!



ELIUD KIPCHOGE BECOMES THE FIRST MAN TO BREAK THE TWO-HOUR BARRIER IN THE MARATHON.



Wow.pic.twitter.com/jsPmAxfnzt