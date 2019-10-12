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Пал "вечный рекорд" человечества: опубликовано видео

суббота, 12 октября 2019, 21:10
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В Вене (Австрия) кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге вошел в историю мирового спорта, побив рекорд, который называли вечным.

Об этом сообщает AFP.

34-летнему кенийцу первому в истории удалось пробежать марафон менее чем за два часа. Дистанцию в 42 километра и 195 метров на турнире под названием Ineos 1:59 Challenge он преодолел за 1 час 59 минут и 40 секунд.

Интересно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не засчитала результат Кипчоге, так как рекорд был побит не на официальных соревнованиях. Кениец был единственным участником марафона и бежал по замкнутой трассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки помогли Европе победить США на историческом турнире по легкой атлетике.

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