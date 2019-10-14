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Украина - Португалия: последние новости перед игрой

понедельник, 14 октября 2019, 20:58
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Сегодня сборная Украины сыграет важнейший матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Португалии. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве. Ее начало - в 21:45.

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

"Апостроф" предлагает вместе следить за новостями перед сегодняшним матчем сборной.

Еще до матча стало известно, что в предстоящей встрече капитан португальцев Криштиану Роналду может достичь неимоверной отметки в 700 забитых мячей за карьеру. Сейчас на его счету 699 голов. Надеемся, что ко вторнику этот его показатель не изменится.

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

20:44. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутиньо, Мариу, Б. Силва, Роналду, Гедеш.

18:15. Стала известна заявка нашей сборной на сегодняшний матч.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания), Юрий Панькив («Александрия»).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все – «Шахтер»), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба – «Динамо»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – «Динамо»), Марлос, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка (все – «Шахтер»), Евгений Шахов («Лечче», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).

17:47. Стало известно, что гимн Украины перед матчем будет исполнять Национальный хор им. Григория Веревки.

17:01. Евгений Коноплянка опубликовал пост в Twitter со словами: "Вместе мы - сила".

15:49. Украинцы в сегодняшнем матче сыграют в желтой форме, португальцы - в красной:

14:58. Уже известно, что на матче будет аншлаг.

14:26. Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру уже предупредил своих соотечественников, что предстоящая встреча не будет легкой для них. "Берегитесь. Украинцы очень сильные. У этой сборной есть хороший выбор футболистов, хорошо подготовленных и обладающих сильными индивидуальными характеристиками. Андрей Шевченко добился отличных результатов в квалификации Евро-2020", - сказал он.

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