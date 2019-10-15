Чемпионы мира потеряли драгоценные очки в битве за первое место в отборе на Евро-2020

Сборные Франции и Турции не смогли определить победителя в матче отборочного цикла Евро-2020. Игра, которая проходила в Париже, завершилась со счетом 1:1.

Для того, чтобы гарантировать место на чемпионате Европы французам и туркам нужна была только победа, однако три очка никто набрать не сумел. Примечательно, что оба мяча были забиты под занавес встречи. Сперва отличился Жиру, а Айнан сравнял счет и сохранил первую строчку для своей сборной в группе.

Таким образом, за два тура до завершения отбора обе команды имеют по 19 пунктов. Лидирует в группе Турция, которая опережает Францию по личным встречам. Потеснить одну из команд может Исландия, которая набрала 15 баллов.

Франция - Турция 1:1

Голы: Жиру, 76 - Айнан, 82