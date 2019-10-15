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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Рассказывают, что возьмут Евро: форвард сборной Украины ярко подколол Россию

вторник, 15 октября 2019, 10:22
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук пообщался с журналистами после победы над Португалией в матче отбора Евро-2020. Украинцы выиграли со счетом 2:1 и пробились на европейское первенство.

"Пока тяжело поверить, но мы очень много работали. Благодарю фанатов за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку", - сказал футболист.

Также Яремчук высмеял россиян, которые праздновали крупную победу в отборочном матче над Шотландией (4:0).

"Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро... Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся - получим пинок»", - добавил он.

Напомним, что фанаты сборной Украины обратились к Зеленскому на матче с Португалией.

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