Спасение Испании и сверхважная победа Швейцарии: все результаты отбора Евро-2020 15 октября

Во вторник 15 октября, состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. По их результатам определился еще один участник предстоящего первенства Европы. К сборным Украины, Италии, России, Польши и Бельгии, которые квалифицировались в финальную часть турнира ранее, добавилась национальная команда Испании.

Приводим вашему вниманию все результаты 15 октября:

Группа D

Гибралтар - Грузия - 2:3

Голы: Кашаро, 66; Чиполина, 74 - Хараишвили, 10; Канкава, 21; Квилитая, 84.

Швейцария - Ирландия - 2:0

Голы: Сеферович, 16; Даффи, 90+3 (автогол).

Нереализованный пенальти: Родригес, 77 (Швейцария).

Удаление: Коулмэн, 76 (Ирландия).

Группа F

Румыния - Норвегия - 1:1

Голы: Митрица, 62 - Сорлот, 90+2.

Нереализованный пенальти: Пушкаш, 52 (Румыния).

Швеция - Испания - 1:1

Голы: Берг, 50 - Родриго, 90+2.

Фарерские острова - Мальта - 1:0

Гол: Балдвинссон, 71.

Группа G

Израиль - Латвия - 3:1

Голы: Даббур, 16; Захави, 26; Даббур, 42 - Камеш, 40.

Группа J

Финляндия - Армения - 3:0

Голы: Йенсен, 31; Пукки, 61; Пукки, 88.

Греция - Босния и Герцеговина - 2:1

Голы: Павлидис, 30; Ковачевич, 88 (автогол) - Гояе, 35.

Лихтенштейн - Италия - 0:5

Голы: Бернардески, 2; Белотти, 70; Романьоли, 77; Эль-Шаарави, 82; Белотти, 90+2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Евро-2020 вышли шесть сборных.