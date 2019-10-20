Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: расписание трансляций

В воскресенье, 20 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". Игра пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".

Начало матча - в 18:30.

Прямая трансляция противостояния между манчестерским и ливерпульским коллективами пройдет на телеканале Setanta Sports.

Всего между собой команды провели 204 матча. Преимущество в личных встречах удерживает "Манчестер Юнайтед". На его счету 81 победа. 56 встреч завершились вничью. "Ливерпуль" выиграл 67 поединков.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Ливерпуль" уверенно лидирует, набрав 24 очка из 24 возможных. "Манчестер Юнайтед" находится на 14-м месте, в активе команды 9 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" в невероятном матче победил "красных быков".