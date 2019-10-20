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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: стартовые составы

воскресенье, 20 октября 2019, 17:58
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20 октября в Манчестере пройдет матч 9-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". Команды сыграют на стадионе "Олд Траффорд".

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ

Начало матча - в 18:30.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Янг, Туанзебе, Мактоминай, Фред, Джеймс, Перейра, Рэшфорд.

Запасные: Ромеро, Уильямс, Рохо, Мата, Гарнер, Марсьяль, Гринвуд.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Фирмино, Ориги, Мане.

Запасные: Адриано, Ловрен, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Лаллана, Кейта.

Главный арбитр встречи – Мартин Аткинсон.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" в невероятном матче победил "красных быков".

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