Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо Загреб: расписание трансляций

22 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния между украинским и хорватским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский телеканал "Матч Футбол 2".

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До настоящего времени "Шахтер" и "Динамо" встречались между собой 2 раза. Преимущество в личных встречах удерживает донецкий клуб, который выиграл оба матча с общей разницей мячей 5-1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал 1-ю победу в Лиге чемпионов.