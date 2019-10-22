Шахтер - Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 22 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся донецкий "Шахтер" и чемпион Хорватии "Динамо" (Загреб). Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу "горняков" дается коэффициент 1,73. На успех чемпиона Хорватии можно поставить с коэффициентом 4,85. Ничья оценивается коэффициентом 3,75.

ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В данный момент "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. "Динамо" находится на 2-й позиции, имея в активе те же 3 очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал первую победу в Лиге чемпионов-2019.