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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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23 октября

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На матче юношеской Лиги чемпионов в Греции произошло кровавое побоище: фото

среда, 23 октября 2019, 12:27
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Грандиозный скандал произошел в матче юношеской Лиги чемпионов между греческим "Олимпиакосом" и немецкой "Баварией".

Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, на 84-й минуте встречи на поле выбежали фанаты греческой команды с файерами и битами и напали на приезжих болельщиков. Известно, что четыре человека получили травмы. Матч продолжился после того как побоище удалось остановить. Однако футболисты обеих команд отказались продолжать встречу. Они выстроились по линии центрального круга и в оставшееся время просто пасовали друг другу мяч.

Сам матч между "Олимпиакосом" и "Баварией" завершился со счетом 4:0 в пользу гостевой команды.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Бавария в феерическом матче добыла третью победу в Лиге чемпионов-2019.

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