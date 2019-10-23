RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

23 октября

11:48
Зеленский с женой встретились с императором Японии: для этого у первой леди был особый наряд
11:32
Я всегда возвращаюсь: Арнольд Шварценеггер рассказал о жизни после операции на сердце
11:22
РБ Лейпциг - Зенит: онлайн матча
10:56
Особо ноги не оголяю: Джамала рассказала о наследственном заболевании
10:24
Шкендия - Динамо: онлайн видео трансляция матча
09:41
Участница "Танців з зірками" потеряла родного человека
09:30
Славия - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
09:22
Где смотреть онлайн Славия - Барселона: расписание трансляций
09:09
Где смотреть онлайн Аякс - Челси: расписание трансляций
09:08
Где смотреть онлайн Интер - Боруссия: расписание трансляций
08:50
Интер - Боруссия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
08:25
Аякс - Челси: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шкендия - Динамо: онлайн видео трансляция матча

среда, 23 октября 2019, 10:24
переглянути новину українською

В среду, 23 октября, киевское "Динамо" в ответном матче 1-го предварительного раунда юношеской Лиги чемпионов встретится с северомакедонской "Шкендией". Игра пройдет в Скопье на стадионе "Тренировочный центр Петара Милошевски".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Шкендия" - "Динамо".

Начало встречи - в 15:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

Напомним, в первом матче "Динамо" добыло сверхубедительную победу со счетом 8:0. В следующем раунде турнира победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре "Богемианс" (Ирландия) – ПАОК (Греция).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в юношеской Лиге чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Славия - Барселона: онлайн трансляция

Интер - Боруссия: онлайн трансляция

Аякс - Челси: онлайн трансляция

Галатасарай - Реал - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: