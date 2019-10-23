Шкендия - Динамо: онлайн видео трансляция матча

В среду, 23 октября, киевское "Динамо" в ответном матче 1-го предварительного раунда юношеской Лиги чемпионов встретится с северомакедонской "Шкендией". Игра пройдет в Скопье на стадионе "Тренировочный центр Петара Милошевски".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Шкендия" - "Динамо".

Начало встречи - в 15:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

Напомним, в первом матче "Динамо" добыло сверхубедительную победу со счетом 8:0. В следующем раунде турнира победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре "Богемианс" (Ирландия) – ПАОК (Греция).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в юношеской Лиге чемпионов.