Генк - Ливерпуль - 1:4 Видеообзор

В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Алекс Окслейд-Чемберлен, еще по одному мячу забили Садио Мане и Мохамед Салах. У хозяев результативный удар на счету Стивена Одея.

"Ливерпуль" занимает 2-е место в турнирной таблице группы E, набрав шесть очков в трех матчах. "Генк" идет последним, имея в активе лишь одно очко.

ПОДРОБНОЕ ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕХ ГРУПП ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СЕЗОНА-2019/20

В 4-м туре "Ливерпуль" и "Генк" сыграют на поле английского клуба. Матч состоится 5 ноября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

3-й тур. Группа E

ГЕНК Бельгия - ЛИВЕРПУЛЬ Англия - 1:4

Голы: Окслейд-Чемберлен, 2; Окслейд-Чемберлен, 57; Мане, 77; Салах, 87; Одей, 88.

"Генк": Куке, Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен, Бонгонда (Ндонгала, 66), Хейнен, Берг, Ито (Хаджи, 87), Самата, Онуачу (Одей, 81).

"Ливерпуль": Алиссон, Милнер, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 63), Фабиньо, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 73), Мане, Фирмино (Ориги, 80), Салах.

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