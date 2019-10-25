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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Ничем не запомнился, только бегает хорошо: обидчик Гвоздика смело высказался об Усике

пятница, 25 октября 2019, 11:22
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Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев сделал смелое заявление об украинском боксере Александре Усике, который ранее перешел в супертяжелый дивизион.

Слова Бетербиева приводит "Спорт-экспресс".

"Мы боксировали три раза. Он мне ничем не запомнился. Разве что тем, что он хорошо бегает по рингу и характерно руки держит. Он хорошо дышащий парень, вроде хорошо готовится. Но такого не было, чтобы он там чем-то меня превосходил", - сказал Бетербиев.

Также россиянин заявил, что был готов подняться в весе ради боя с Усиком, однако, не получив гарантий от промоутеров об организации поединка с украинцем, он отказался от этой идеи.

Отметим, что Бетербиев и Усик дважды встречались по любителям. Оба поединка выиграл украинец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Бетербиев победил Гвоздика в объединительном чемпионском бою.

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