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Названо имя лучшего футболиста 12-го тура Премьер-лиги

понедельник, 28 октября 2019, 14:00
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Хавбек "Зари" Богдан Леднев получил звание лучшего футболиста 12-го тура чемпионата Украины. Он помог своей команде обыграть полтавскую "Ворсклу" со счетом 4:0.

В этой игре перспективный футболист забил гол и отдал результативную передачу.

В голосовании за лучшего футболиста тура Леднев обошел вратаря "Александрии" Юрия Панькива и своего одноклубника Дмитрия Хлебаса.

Отметим, что в данный момент "Заря" занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав в 12 матчах 22 очка. Лидирует в чемпионате "Шахтер", который имеет 34 балла по итогам сыгранных туров. Второе место у "Динамо", а третью строчку занимает "Десна".

Напомним, что "Динамо" опозорилось в матче с одной из худших команд чемпионата Украины.

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