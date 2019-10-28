Не справился с техникой: известный тренер попал в больницу с неожиданной проблемой

Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Реднапп попал в больницу из-за застрявшего в ухе наушника.

Об этом сообщает The Sun.

По сведениям издания, Реднапп выступал в роли эксперта на телеканале BT Sport. В начале передачи тренеру вставили в уши наушники. Когда эфир закончился Реднапп попытался снять их, но устройство сломалось и часть гарнитуры осталась у него в ухе. Специалист был доставлен в больницу, где у него из уха извлекли инородный предмет.

"Когда я пришел в студию, мне в ухо вставили наушник. Когда я попытался его вынуть, то часть сломалась и застряла в ухе. Мне пришлось поехать в больницу, так как парни, которые пытались достать наушник, загнали его глубже в ухо", - рассказал тренер.

72-летний Реднапп также тренировал такие известные клубы, как "Борнмут", "Вест Хэм Юнайтед", "Портсмут" и "Саутгемптон".

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