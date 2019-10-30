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"Барселона" одержала пятую победу подряд в чемпионате Испании: видеообзор

среда, 30 октября 2019, 10:16
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В матче 11-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Вальядолид" со счетом 5:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Каталонский клуб открыл счет в начале встречи, отличился Лангле. Но гости вскоре неожиданно сумели отыграться благодаря голу Оливаса. Впрочем, "Барселона" вернула себе инициативу, забив два гола в течение пять минут. Авторами забитых мячей стали Видаль и Месси. Во втором тайме Месси довел счет до крупного, а окончательный счет установил Суарес.

Благодаря победе "Барселона" вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Барселона" – "Вальядолид" - 5:1 (3:1)
Голы: Лангле (2), Видаль (29), Месси (34, 75), Суарес (77) - Оливас (15)

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба (Серджи Роберто, 78), Видаль, Бускетс, де Йонг (Ракитич, 60), Месси, Суарес, Фати (Гризманн, 63).

"Вальядолид": Масип, Хоакин Фернандес, Оливас, Барба, Порро, Мичел, Ануар (Эрвиас, 53), Начо Мартинес (Салису, 32), Плано (Унал, 66), Гвардиола, Вальдо Рубио.

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