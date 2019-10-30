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Ливерпуль - Арсенал: стартовые составы

среда, 30 октября 2019, 20:52
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Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Арсенала" на 1/8 финала Кубка английской Лиги, который состоится сегодня, 30 октября.

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:30.

Ливерпуль: Келлехер, Гомес, Уильямс, ван ден Берг, Кейта, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Ориги, Брюстер, Эллиотт

Запасные: Адриано, Чиривелья, Кларксон, Джонс, Ларуки, Куметио, Кейн

Арсенал: Мартинес, Бельерин, Холдинг, Колашинац, Мустафи, Мейтлэнд-Найлз, Торрейра, Уиллок, Сака, Озил, Мартинелли

Запасные: Мэйси, Тирни, Папастатопулос, Гендузи, Себальос, Пепе, Ляказетт

В текущем сезоне "Ливерпуль" и "Арсенал" уже встречались. В матче 3-го тура чемпионата Англии, который состоялся 24 августа на "Энфилде", хозяева обыграли гостей из Лондона со счетом 3:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" одержал феерическую победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии.

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