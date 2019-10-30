RU  UA  EN

среда, 30 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 октября

12:15
В Украине вырастут цены на ряд продуктов: что подорожает
10:34
"Филип Моррис Украина" объявили лучшим налогоплательщиком Харьковской области
09:54
Часть украинцев может потерять субсидии: кто в зоне риска
09:36
Доллар дорожает: в НБУ обнародовали курс валют на 30 октября

29 октября

20:18
Возможная реприватизация отдельных компаний может отпугнуть инвесторов - Гончарук
16:26
Авто столкнулись лоб в лоб: момент страшного ДТП под Киевом попал на видео
16:16
Банкротят госпредприятие: в СМИ подсчитали убыток в Центрэнерго из-за схем Коломойского
13:36
Оснований для реприватизации в Украине нет - эксперты
12:33
В каких областях Украины самые высокие зарплаты: появились интересные данные
07:59
Сколько денег нужно откладывать, чтобы накопить на пенсию: экономист назвал цифры

28 октября

18:16
В Украине заявили о росте средней зарплаты: где платят лучше всего
17:39
В США озвучили интересный прогноз курса гривни
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский волейбольный клуб впервые в истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов

среда, 30 октября 2019, 12:15
переглянути новину українською

Женский волейбольный клуб "Химик" из Южного впервые в истории пробился в групповой турнир Лиги чемпионов.

В первом матче квалификационного раунда "Химик" на выезде обыграл чешский "Оломоуц" со счетом 3:2, а в ответном поединке дома уступил сопернику с тем же счете. В итоге команды провели решающий "золотой сет", в котором победу одержала украинская команда - 15:13.

В Лиге чемпионов "Химик" сыграет в одной группе с итальянской "Новарой", польским "Лодзем" и немецким "Штутгартом". Матчи стартуют в декабре.

Южненский "Химик" был основан в 2001 году. Клуб является девятикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, а также трижды выигрывал Суперкубок страны. В еврокубках лучшим достижением "Химика" является выход в полуфинал Кубка вызова в сезоне-2014/15.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина в матче-триллере проиграла битву за полуфинал чемпионата Европы по волейболу.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: волейбол, Химик

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Арсенал: онлайн трансляция

Челси - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Динамо - Шахтер: онлайн трансляция

Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: