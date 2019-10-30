Украинский волейбольный клуб впервые в истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов

Женский волейбольный клуб "Химик" из Южного впервые в истории пробился в групповой турнир Лиги чемпионов.

В первом матче квалификационного раунда "Химик" на выезде обыграл чешский "Оломоуц" со счетом 3:2, а в ответном поединке дома уступил сопернику с тем же счете. В итоге команды провели решающий "золотой сет", в котором победу одержала украинская команда - 15:13.

В Лиге чемпионов "Химик" сыграет в одной группе с итальянской "Новарой", польским "Лодзем" и немецким "Штутгартом". Матчи стартуют в декабре.

Южненский "Химик" был основан в 2001 году. Клуб является девятикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, а также трижды выигрывал Суперкубок страны. В еврокубках лучшим достижением "Химика" является выход в полуфинал Кубка вызова в сезоне-2014/15.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина в матче-триллере проиграла битву за полуфинал чемпионата Европы по волейболу.