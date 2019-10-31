RU  UA  EN

четверг, 31 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

31 октября

17:50
Колумбийская художница получила самую большую премию в области современного искусства: кто она
17:39
В сети показали фото яркого граффити в зоне разведения сил в Золотом
17:15
В Одессе декоммунизировали маршала Жукова: опубликованы фото и видео
17:15
Звезда "Игры престолов" повеселил гостей шоу Эллен Дедженерес неожиданным костюмом: фото и видео
17:02
Волонтеры рассекретили российских моряков, "отметившихся" на Донбассе и в Сирии: фото
17:00
В 35 жизнь только начинается: Слава Каминская показала идеальную фигуру в купальнике
16:55
В сети показали видео "джакузи" из кипятка посреди улицы в Киеве
16:38
Резня в детсаду в России: полное видео с камер наблюдения и признание убийцы
16:29
Оккупированный Крым начало засыпать снегом: яркое видео
16:20
На Николаевской таможне начались обыски: первые подробности
16:08
Дизайнер создала "живые" платья - они сами меняют формы, но в любом случае выглядят очень странно
15:58
Выбросили не только ноутбук: выяснился важный нюанс обысков у экс-депутата Киевсовета, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бывший футболист российского топ-клуба стал жертвой вооруженного ограбления

четверг, 31 октября 2019, 16:49
переглянути новину українською

Дом бывшего полузащитника "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио стал жертвой вооруженного ограбления.

Об этом сообщает ANSA.

В дом Маркизио ворвались четверо преступников, которые были вооружены пистолетами и отвертками. Под угрозой расправы футболист был вынужден отдать злоумышленникам драгоценности и часы. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

ни направили оружие нам в лицо. Раньше я никогда не видел настоящего оружия. К счастью, наших детей не было дома. Они забрали все, что нашли. Я очень боялся за свою жену. Нам очень повезло", - рассказал Маркизио.

33-летний Маркизио несколько месяцев назад завершил карьеру. Он становился семикратным чемпионом Италии, а также один раз завоевал золотые медали чемпионата России.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Манчестер Юнайтед - 1:2 Хроника матча

Ливерпуль - Арсенал - 10:9 Хроника матча, видео голов

Динамо - Шахтер - 2:1 Хроника матча

Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: