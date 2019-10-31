Бывший футболист российского топ-клуба стал жертвой вооруженного ограбления

Дом бывшего полузащитника "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио стал жертвой вооруженного ограбления.

Об этом сообщает ANSA.

В дом Маркизио ворвались четверо преступников, которые были вооружены пистолетами и отвертками. Под угрозой расправы футболист был вынужден отдать злоумышленникам драгоценности и часы. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

"Они направили оружие нам в лицо. Раньше я никогда не видел настоящего оружия. К счастью, наших детей не было дома. Они забрали все, что нашли. Я очень боялся за свою жену. Нам очень повезло", - рассказал Маркизио.

33-летний Маркизио несколько месяцев назад завершил карьеру. Он становился семикратным чемпионом Италии, а также один раз завоевал золотые медали чемпионата России.