"Реал" добыл разгромную победу в чемпионате и приблизился к "Барселоне": видео

В матче 11-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" на своем поле не оставил камня на камне от последней команды первенства - "Леганеса". Матч прошел на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершился со счетом 5:0.

В составе "Реала" голами отмечались Родриго, Тони Кроос, Серхио Рамос, Карим Бензема и Лука Йович.

После 11 матчей в активе "Реала" 21 очко и второе место в турнирной таблице. Лидирует же "Барселона", у которой на одно очко больше.

Чемпионат Испании. 11-й тур



"Реал" - "Леганес" - 5:0

Голы: Родриго, 7 (1:0). Кроос, 8 (2:0). Серхио Рамос, 24 - с пенальти (3:0). Бензема, 69 - с пенальти (4:0). Йович, 90+1 (5:0).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Вальверде (Иско, 75), Каземиру, Кроос (Модрич, 62), Родригу, Бензема (Йович, 70), Азар.

"Леганес": Сориано, Бустинса (Росалес, 72), Омеруо, Тарин, Сильва, Брэйтуэйт, Авазьем, Ривера, Оскар Родригес (Руибаль, 66), Родригес (Ресио, 56), Эн-Несири.

Напомним, что "Ливерпуль" и "Арсенал" устроили голевую феерию в Кубке Лиги.