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Бывшего игрока "Динамо" задержали за рулем угнанного автомобиля: детали скандала

пятница, 01 ноября 2019, 12:07
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Бывший футболист киевского "Динамо" Папе Диакате был задержан французской полицией за рулем угнанного автомобиля.

Об этом сообщает L'EST Republicain.

Инцидент случился 10 дней назад. Нынешнего главного тренера французского клуба "Вандевр" остановила полиция. Оказалось, что сенегалец управлял своим Jaguar без водительских прав, которые он забыл дома. После проверки выяснился другой факт - автомобиль экс-игрока киевлян был угнан и находится в розыске. После этого Диакате доставили в полицейский участок, где состоялся его допрос.

В итоге выяснилось, что тренер "Вандевра" приобрел угнанный автомобиль в одном из автосалонов Нанси несколько месяцев назад. Сейчас полиция устанавливает, как Jaguar, который находился в розыске, был выставлен на продажу автосалоном.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" победило "Шахтер" в супербитве 1/8 финала Кубка Украины.

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