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Потенциальный соперник Усика феерично дебютировал в новом виде спорта: видео

пятница, 01 ноября 2019, 13:26
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Тайсон Фьюри с победы дебютировал в рестлинге.

На турнире промоушена WWE Crown Jewel, который проходил 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), британец победил Брона Строумэна. Поединок завершился досрочно, после того как американец не смог в течение 10 минут вернуться в ринг.

Отметим, что за этот бой Фьюри, которого называют одним из потенциальных соперников украинского боксера Александра Усика, заработал 15 миллионов долларов.

Дальнейшие планы британца остаются неизвестными - продолжит ли он карьеру в WWE, вернется в бокс или же и вовсе перейдет в MMA (бои по смешанным единоборствам), на что он уже намекал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный российский боец UFC завершает карьеру.

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