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Копенгаген - Динамо: последние новости перед игрой

четверг, 07 ноября 2019, 15:10
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7 ноября в Дании состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют местный "Копенгаген" и киевское "Динамо". Прямую трансляцию матча "Динамо" и "Копенгагена" смотрите, начиная с 19:55.

Обе команды имеют кадровые потери перед важной игрой. Так, киевляне взяли с собой в Данию Виталия Буяльского, который только начал проводить первые тренировки, но сыграть он вряд ли сможет.

Также в лазарете "Динамо" остаются вратарь Денис Бойко, защитник Никита Бурда и полузащитник Миккель Дуэлунд.

У "Копенгагена" также есть кадровые потери, но речь идет о футболистах, которые не являются основными. Зато в состав вернулся форвард Даме Ндойе, который не играл в Киеве.

Ориентировочные составы:

Копенгаген: Юнссон - Бартолец, Папагианнопулос, Нельссон, Бенгтссон - Бьел, Зека, Йенсен, Фишер - Ндойе, Сантос.

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Гармаш - Цыганков, Вербич, Беседин.

Напомним, что голкипер "Манчестер Сити" установил уникальный антирекорд в Лиге чемпионов.

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