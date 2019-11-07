УЕФА представил официальный мяч Евро-2020: опубликовано фото

Организаторы Чемпионата Европы-2020 показали официальный мяч турнира.

По данным пресс-службы Евро-2020, игровой снаряд носит название Uniforia. В это слово были заложены понятия единства (unity) и эйфории (euphoria).

Как рассказали его создатели, мяч изготовлен из тех же материалов, что и Telstar, которым играли на ЧМ-2018.

Сам же дизайн мяча состоит из широких черных полос с разноцветными краями в виде мазков кисти художника. Создателей были вдохновлены мотивом пересекающихся мостов, которые соединяют разные берега.

Как известно, Евро-2020 пройдет с 12-го июня по 12-го июля 2020 года. Матчи европейского первенства примут 12 европейских городов.

Напомним, что сборная Украины уже гарантировала себе место на турнире.