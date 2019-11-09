Бавария - Боруссия: стартовые составы

В субботу, 9 ноября, в Мюнхене местная "Бавария" будет принимать дортмундскую "Боруссию" в матче 11-го тура чемпионата Германии. Тренерские штабы уже определились со стартовыми составами команд на игру.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию матча "Бавария" - "Боруссия". Начало встречи в 19:30.

Стартовые составы:

Бавария: Нойер, Павар, Мартинес, Алаба, Киммих, Дэвис, Горетцка, Мюллер, Коман, Гнабри, Левандовски.

Запасные: Ульрих, Алькантара, Коутиньо, Кьюзенс, Перишич, Толиссо, Мей.

Боруссия: Бюрки, Хакими, Шульц, Хуммельс, Аканджи, Витсель, Вайгль, Брандт, Азар, Санчо, Гетце.

Запасные: Хитц, Загаду, Дилэйни, Дахуд, Алькасер, Ройс, Геррейру, Пищек, Ларсен.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" спокойно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.