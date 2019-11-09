Десна - Днепр-1 - 0:0 онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины

В матче 14-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" играет с "Днепром-1". Встреча проходит в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Десна" - "Днепр-1".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

14-й тур

ДЕСНА - ДНЕПР-1 - 0:0 *идет 1-й тайм

Десна: Паст, Имереков, Фаворов, Гитченко, Конопля, Огиря, Мостовой, Фаворов, Картушов, Филиппов, Хлебас.

Днепр-1: Юрчук, Логинов, Гуйе, Полевой, Шаповал, Когут, Вакулко, Назаренко, Загальский, Сафронов, Кулиш.

Обслужит матч арбитр Виктор Копиевский.

После 13 туров "Десна" занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 26 очков. "Днепр-1" находится на 9-й позиции, имея в активе 11 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Днепр-1" уступил "Динамо" в чемпионате Украины.