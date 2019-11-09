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"Реал" устроил голевую феерию в чемпионате Испании

суббота, 09 ноября 2019, 21:43
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"Реал" разгромил "Эйбар" в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании со счетом 4:0.

"Сливочные" сняли вопрос о победителе встречи еще в первом тайме, забив в ворота соперника три мяча. Сначала Карим Бензема оказался в нужное время в нужном месте и поразил уже пустые ворота хозяев. А затем два пенальти реализовали Серхи Рамос и тот же Бензема.

После перерыва Феде Вальверде после передачи Луки Модрича установил итоговый счет встречи.

Турнирное положение чемпионата Испании: 1. "Реал" - 25 очков (12 матчей), 2. "Реал Сосьедад" - 23 (13), 3. "Барселона" - 22 (11), ... 15. "Эйбар" - 15 (13).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

13-й тур

ЭЙБАР - РЕАЛ Мадрид - 0:4

Голы: Бензема, 17; Рамос, 20 (с пенальти); Бензема, 29 (с пенальти); Вальверде, 61.

Эйбар: Дмитрович, Арбилья, Хосе Анхель, Бигас, Орельяна (Леон, 65), Де Бласис, Диоп (Экспосито, 81), Эскаланте, Инуи, Энрик, Кике Гарсия (Шарлес, 81).

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Каземиро, Вальверде (Иско, 72), Васкес (Браим Диас, 81), Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 72), Бензема.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" уничтожил турецких "львов" в Лиге чемпионов.

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