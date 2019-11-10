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Шахтер - Динамо: стартовые составы

воскресенье, 10 ноября 2019, 16:10
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Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" на матч 14-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 10 ноября.

ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Коваленко, Тете, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Дентиньо, Марлос, Майкон, Борячук

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Караваев, Цыганков, Родригес

Запасные: Нещерет, Кадар, Буяльский, де Пена, Гармаш, Соль, Беседин

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Ему помогать будут судьи на линиях Андрей Скрипка и Владимир Володин. Резервный арбитр - Ярослав Козык.

"Шахтер" является лидером украинской Премьер-лиги. После 13 туров "горняки" занимают первое место, набрав 37 очков. "Динамо" находится на второй позиции, имея в активе 27 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-игрок "Шахтера" удивил прогнозом на битву с "Динамо".

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