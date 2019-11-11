Игрок сборной Украины и его звездная подруга поделились милым фото

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко и его звездная подруга Влада Седан поделились со своими поклонниками милым фото.

На снимке футболист и известная телеведущая сидят за столом и держат в руках маленьких щенков.

Напомним, в настоящее время Зинченко восстанавливается после травмы. Он не поможет сборной Украины в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сербии. Встреча не будет иметь для подопечных Андрея Шевченко какого-либо турнирного значения. Украинцы досрочно вышли в финальную часть Евро-2020.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты красочно отреагировали на предложение, сделанное Зинченко Седан.