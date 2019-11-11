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Назван состав биатлонной сборной Украины на турнир в Шушене

понедельник, 11 ноября 2019, 17:30
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Тренерский штаб сборной Украины по биатлону назвал список спортсменов, которые примут участие в турнире в норвежском Шушене.

Об этом сообщает Isport.

В состав женской команды вошли: Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Надежда Белкина, Дарья Блашко, Юлия Джима, Юлия Журавок, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко. Из мужчин в Норвегию поедут Андрей Доценко и Сергей Семенов.

Турнир в Шушене пройдет с 16 по 17 ноября. По результатам турнира тренерский штаб сборной определит заявку женской команды на первый этап Кубка мира.

Кубок мира по биатлону стартует 30 ноября. Первый этап пройдет в шведском Эстерсунде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарная биатлонистка неожиданно завершила карьеру.

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