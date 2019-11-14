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Джокович - Федерер - 0:0 онлайн видео трансляция

четверг, 14 ноября 2019, 22:00
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В матче 3-го тура группового этапа Итогового турнира года играют сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча Джокович - Федерер.

Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) - Роджер ФЕДЕРЕР (Швейцария) - 0:0 *идет 1-й сет

Ранее Джокович и Федерер провели между собой 48 матчей. Лидирует серб, который выиграл 26 поединков против 22 у швейцарца.

В данный момент 32-летний Джокович занимает второе место в рейтинге АТР, 38-летний Федерер - на третьей позиции.

После двух туров теннисисты делят второе место в группе В, одержав по одной победе и потерпев по одному поражению. Таким образом, победитель матча выйдет в полуфинал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона.

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