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Заговорили о реванше: форвард сборной Сербии громко высказался о предстоящем матче с Украиной

четверг, 14 ноября 2019, 15:20
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Форвард сборной Сербии Джордже Деспотович громко высказался о предстоящем заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Украины. На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча Сербия - Украина.

Слова Деспотовича приводит Sportske.

Так, форвард сербской сборной отметил, что предстоящий матч будет вызовом для них. По его словам, каждый в команде хочет взять реванш у украинцев за поражение со счетом 0:5 в первом матче во Львове. Деспотович считает, что та встреча состоялась в плохой день для сербов. Также нападающий отметил, что выход на чемпионат Европы является мечтой для его команды, поэтому она попытается сделать все возможное, чтобы туда попасть.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко определился с заявкой на матч с Эстонией.

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