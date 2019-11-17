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Унижение России и рекордная победа Германии: все результаты отбора Евро-2020 16 ноября

воскресенье, 17 ноября 2019, 10:46
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В субботу, 16 ноября, состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Вот их результаты.

Группа C

В финальную часть Евро-2020 от квартета квалифицировались сборные Германии и Нидерландов. Первые, выиграв со счетом 4:0, добились своей рекордной победы над белорусами, а вторые сыграли в безголевую ничью с Северной Ирландией.

Германия - Беларусь - 4:0
Голы: Гинтер, 41; Горетцка, 49; Кроос, 55; Кроос, 83.
Нереализованный пенальти: Стасевич, 75 (Беларусь).

Северная Ирландия - Нидерланды - 0:0
Нереализованный пенальти: Дэвис, 32 (Северная Ирландия).

Положение команд: 1. Германия - 18 очков (7 матчей), 2. Нидерланды - 16 (7), 3. Северная Ирландия - 13 (7), 4. Беларусь - 4 (8), 5. Эстония - 1 (7).

Группа Е

Сборная Уэльса в гостях нанесла поражение Азербайджану, а хорваты одержали волевую победу над словаками и вышли в финальную часть турнира.

Азербайджан - Уэльс - 0:2
Голы: Мур, 10; Уилсон, 34.

Хорватия - Словакия - 3:1
Голы: Влашич, 56; Петкович, 60; Перишич, 74 - Боженик, 32.
Удаление: Мак, 66 (Словакия).

Положение команд: 1. Хорватия - 17 очков (8 матчей), 2. Венгрия - 12 (7), 3. Уэльс - 11 (7), 4. Словакия - 10 (7), 5. Азербайджан - 1 (7).

Группа G

Поляки, уже вышедшие в финальную часть Евро-2020, обыграли Израиль. Словения оказалась сильнее Латвии. Вторую путевку в финальную часть турнира от группы завоевали австрийцы, переигравшие Северную Македонию.

Словения - Латвия - 1:0
Гол: Тарасовс, 53 (автогол).

Австрия - Северная Ирландия - 2:1
Голы: Алаба, 7; Лайнер, 48 - Стояновски, 90+3.

Израиль - Польша - 1:2
Голы: Даббур, 88 - Крыховяк, 4; Пентек, 54.

Положение команд: 1. Польша - 22 очка (9 матчей), 2. Австрия - 19 (9), 3. Словения - 14 (9), 4. Северная Македония - 11 (9), 5. Израиль - 11 (9), 6. Латвия - 0 (9).

Группа I

В этом квартете в субботу побеждали только гости. Шотландцы обыграли киприотов, Казахстан оказался сильнее Сан-Марино, а бельгийцы в матче за 1-е место разгромили россиян.

Кипр - Шотландия - 1:2
Голы: Ефрем, 47 - Кристи, 12; МакГин, 53.

Сан-Марино - Казахстан - 1:3
Голы: Бернарди, 77 - Зайнутдинов, 6; Суюмбаев, 22; Щеткин, 26.

Россия - Бельгия - 1:4
Голы: Джикия, 79 - Т. Азар, 19; Э. Азар, 33; Э. Азар, 40; Лукаку, 72.

Положение команд: 1. Бельгия - 27 очков (9 матчей), 2. Россия - 21 (9), 3. Шотландия - 12 (9), 4. Кипр - 10 (9), 5. Казахстан - 10 (9), 6. Сан-Марино - 0 (9).

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый актер высказался о реальном уровне России.

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