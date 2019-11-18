Тренера уволили после невероятной победы, потому что "не уважает соперника"

В Италии тренер молодежной команды "Инвиктасауро" лишился работы после того, как его подопечные выиграли со счетом 27:0 у команды "Марина Кальчо".

Об этом сообщает Football Italia.

Согласно информации источника, причиной увольнения наставника стало "неуважительное отношение к сопернику". Комментируя отставку тренера, президент "Инвиктасауро" Паоло Брогелли сказал, что в клубе были ошеломлены, когда услышали с каким счетом завершилась встреча. По его словам, руководство клуба единогласно приняло решение об увольнении наставника, так как действия команды в этом матче противоречили ценностям юношеского футбола.

"Глубоко сожалеем, что такое случилось. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло", - сказал Брогелли.

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