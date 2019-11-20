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22 гола на четверых: все результаты последнего дня отбора Евро-2020

среда, 20 ноября 2019, 00:15
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Во вторник, 19 ноября, состоялись заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Обращает на себя внимание крупные победы сборных Бельгии, Германии, Нидерландов и России, которые на четверых забили 22 мяча. Вот все результаты дня.

Группа C

Фавориты группы в лице сборных Германии и Нидерландов легко разобрались с Северной Ирландией и Эстонией соответственно.

Германия - Северная Ирландия - 6:1
Голы: Гнабри, 19; Горетцка, 43; Гнабри, 47; Гнабри, 60; Горетцка, 73; Брандт, 90+1 - Смит, 7.

Нидерланды - Эстония - 5:0
Голы: Вейналдум, 6; Аке, 19; Вейналдум, 66; Вейналдум, 79; Боаду, 87.

Итоговое положение команд: 1. Германия - 21, 2. Нидерланды - 19, 3. Северная Ирландия - 13, 4. Беларусь - 4, 5. Эстония - 1.

Группа E

В битве за вторую путевку от группы на Евро Уэльс оказался сильнее Венгрии. Победа над Азербайджаном словакам ничего не дала.

Словакия - Азербайджан - 2:0
Голы: Боженик, 19; Хамшик, 86.

Уэльс - Венгрия - 2:0
Голы: Рэмзи, 15; Рэмзи, 47.

Итоговое положение команд: 1. Хорватия - 17, 2. Уэльс - 14, 3. Словакия - 13, 4. Венгрия - 12, 5. Азербайджан - 1.

Группа G

В практически товарищеских матчах Северная Македония обыграла Израиль, Польша - Словению, а Латвия - Австрию.

Северная Македония - Израиль - 1:0
Гол: Николов, 45+2.

Польша - Словения - 3:2
Голы: Шиманский, 3; Левандовски, 54; Горальски, 81 - Матавж, 14; Иличич, 61.

Латвия - Австрия - 1:0
Гол: Осс, 65.

Итоговое положение команд: 1. Польша - 25, 2. Австрия - 19, 3. Северная Македония - 14, 4. Словения - 14, 5. Израиль - 11, 6. Латвия - 3.

Группа I

Все матчи в этой группе завершились победами фаворитов - Бельгия, Россия и Шотландия нанесли поражения Кипру, Сан-Марино и Казахстану соответственно.

Шотландия - Казахстан - 3:1
Голы: МакГин, 48; Нейсмит, 64; МакГин, 90+1 - Зайнутдинов, 34.

Сан-Марино - Россия - 0:5
Голы: Кузяев, 3; Петров, 19; Ал. Миранчук, 49; Ионов, 56; Комличенко, 78.

Бельгия - Кипр - 6:1

Голы: Бентеке, 16; Де Брюйне, 36; Де Брюйне, 41; Карраско, 44; Христофору, 51 (автогол); Бентеке, 68 - Иоанну, 14.

Итоговое положение команд: 1. Бельгия - 30, 2. Россия - 24, 3. Шотландия - 15, 4. Кипр - 10, 5. Казахстан - 10, 6. Сан-Марино - 0.

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