Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

Отборочный цикл чемпионата Европы-2020 подошел к концу и уже определились 20 национальных сборных, которые добились права сыграть в финальной части турнира.
По состоянию на 19 ноября досрочно на Евро-2020 пробились:
Украина
Италия
Россия
Польша
Бельгия
Испания
Англия
Чехия
Франция
Турция
Швеция
Финляндия
Германия
Нидерланды
Хорватия
Австрия
Португалия
Дания
Швейцария
Уэльс
Еще четыре путевки будут разыграны в каждом дивизионе Лиги Наций.
Дивизион A: Исландия + три сборные из других дивизионов (Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния)
Дивизион B: Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия
Дивизион C: Шотландия, Норвегия, Сербия + одна сборная из другого дивизиона (Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния)
Дивизион D: Грузия, Беларусь, Косово, Северная Македония