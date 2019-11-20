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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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21 ноября

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Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

среда, 20 ноября 2019, 00:31
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Отборочный цикл чемпионата Европы-2020 подошел к концу и уже определились 20 национальных сборных, которые добились права сыграть в финальной части турнира.

По состоянию на 19 ноября досрочно на Евро-2020 пробились:

Украина

Италия

Россия

Польша

Бельгия

Испания

Англия

Чехия

Франция

Турция

Швеция

Финляндия

Германия

Нидерланды

Хорватия

Австрия

Португалия

Дания

Швейцария

Уэльс

Еще четыре путевки будут разыграны в каждом дивизионе Лиги Наций.

Дивизион A: Исландия + три сборные из других дивизионов (Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния)

Дивизион B: Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия

Дивизион C: Шотландия, Норвегия, Сербия + одна сборная из другого дивизиона (Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния)

Дивизион D: Грузия, Беларусь, Косово, Северная Македония

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