Легендарный баскетболист установил уникальный рекорд НБА

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщается в официальном Twitter НБА.

В поединке с "Оклахомой Тандер" Джеймс сделал трипл-дабл, набрав двузначные очки в трех основных показателях. Американец набрал 25 очков, совершил 11 подборов и отдал 10 результативных передач. Таким образом, форвард стал первым игроком в истории НБА, который делал трипл-даблы в матче с абсолютно каждой из 30 команд ассоциации.

Благодаря игре Джеймса лос-анджелесский клуб одержал победу со счетом 112:107.

34-летний Джеймс выступает за "Лос-Анджелес" с 2018 года. Ранее он играл за "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в НБА выбрали лучшего баскетболиста в истории.