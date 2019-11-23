Днепр-1 - Ворскла - 1:0 полное видео матча

В матче 15-го тура чемпионата Украины встречались "Днепр-1" и полтавская "Ворскла". Встреча проходила в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Смотрите на "Апострофе" полное видео матча "Днепр-1" - "Ворскла".

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Ивановым из Донецкой области.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

15-й тур

ДНЕПР-1 - ВОРСКЛА Полтава - 1:0

Гол: Коркишко, 78 (с пенальти).

Днепр-1: Юрчук, Лопыренок, Логинов, Гуйе, Шаповал, С. Кравченко, Коркишко, Когут, Вакулко (Снижко, 60), Назаренко (Чичиков, 90+2), Кулиш (Булеца, 74).

Ворскла: Резник, Пердута, Баенко (Очигава, 80), Альюн, Сапай, Петрович, Д. Кравченко, Скляр, Сакив (Козыренко, 65), Васин, Ребенок.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" уничтожил аутсайдера чемпионата Украины.