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Страшно смотреть: Усик провел необычную тренировку

понедельник, 25 ноября 2019, 10:26
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Украинский боксер Александр Усик провел необычную тренировку, которая произвела впечатление на его фанатов.

Соответствующее видео появилось на странице спортсмена в Instagram.

Так, Усик провел мини-тренировочное занятие на льду.

В комментариях к ролику фанаты ярко отреагировали на действия боксера. Вот некоторые из сообщений: "На это страшно смотреть", "Единственный в супертяжелом весе, кто не проваливается под лед", "Рыбки офигели от боя с тенью", "Ты бессмертный?", "Будет так в тяжелом весе соперников раскидывать", "Похоже, у сборной Украины по хоккею новый тафгай".

Напомним, на профессиональном ринге Усик провел 17 боев и во всех из них он одержал победы.

Hанее "Апостроф" сообщал, что лучший боксер супертяжелого веса назвал следующего соперника.

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