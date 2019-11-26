Опоздали на год: в ВАДА сделали громкое заявление об отстранении России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллеланд высказала мнение о рекомендации комитета об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Слова Хеллеланд приводит VG.

"Это нужно было сделать еще год назад, но тогда ВАДА допустило ошибку, вернув России статус соответствия. Теперь ВАДА нужно принять строгое решение, так как весь мир узнал, что Россия манипулировала нами. У ВАДА мало времени и нет выбора.

Президент МОК Томас Бах заявил, что на олимпийских играх в Токио он хочет видеть российских спортсменов. Но если МОК не поддержит рекомендации ВАДА, то он бросит борьбу за чистых спортсменов", - сказала Хеллеланд.

Исполком ВАДА примет решение 9 декабря.

У России могут отобрать право проведения домашних матчей чемпионата Европы 2020 года, финал Лиги чемпионов-2021, Универсиаду-2021, чемпионат мира по волейболу-2022, чемпионат мира по хоккею-2023 и чемпионат мира по водным видов спорта-2025. Кроме того, Россию могут лишить права подавать заявки на крупные турниры, в том числе на Олимпиады 2032 и 2036 годов.

Ранее "Апостроф" сообщил, что в Кремле зреет паника из-за решения комитета ВАДА.