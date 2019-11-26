RU  UA  EN

вторник, 26 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 ноября

17:53
Звезда "Мстителей" признался, что мечтал о роли Тора: запись его кастинга рассмешила зрителей
17:25
Спасательный круг: разведенная Слава Каминская рассказала о новых отношениях
17:05
В Украине впервые покажут фильм, доступный для незрячих и неслышащих людей: как это будет
16:58
Появилась забавная фотожаба на необычный подарок Зеленскому в Эстонии
16:31
Соратник Медведчука устроил "цирк" в Раде на заседании по скандальным телеканалам: фото
16:29
Это ответственность правоохранителей: Оржель ушел от ответа на вопрос о схемах в "Укргидроэнерго"
16:15
Покупатели бойкотировали магазин, куда перестали пускать милого кота: фото
16:15
Это миф: в ГБР сделали громкое заявление о расследовании дел Майдана
15:58
Песня Вакарчука прозвучит в новом украинском фильме "Черный ворон": видео
15:38
Зеленский сделал важное заявление по новому газовому соглашению с Россией
15:36
В стиле "Квартала 95": сеть взорвались шутками из-за необычного подарка Зеленскому в Эстонии
14:10
В Британии предположили, как королевские дети будут выглядеть в будущем: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Опоздали на год: в ВАДА сделали громкое заявление об отстранении России

вторник, 26 ноября 2019, 16:40
переглянути новину українською

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллеланд высказала мнение о рекомендации комитета об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Слова Хеллеланд приводит VG.

"Это нужно было сделать еще год назад, но тогда ВАДА допустило ошибку, вернув России статус соответствия. Теперь ВАДА нужно принять строгое решение, так как весь мир узнал, что Россия манипулировала нами. У ВАДА мало времени и нет выбора.

Президент МОК Томас Бах заявил, что на олимпийских играх в Токио он хочет видеть российских спортсменов. Но если МОК не поддержит рекомендации ВАДА, то он бросит борьбу за чистых спортсменов", - сказала Хеллеланд.

Исполком ВАДА примет решение 9 декабря.

У России могут отобрать право проведения домашних матчей чемпионата Европы 2020 года, финал Лиги чемпионов-2021, Универсиаду-2021, чемпионат мира по волейболу-2022, чемпионат мира по хоккею-2023 и чемпионат мира по водным видов спорта-2025. Кроме того, Россию могут лишить права подавать заявки на крупные турниры, в том числе на Олимпиады 2032 и 2036 годов.

Ранее "Апостроф" сообщил, что в Кремле зреет паника из-за решения комитета ВАДА.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Локомотив - Байер: онлайн трансляция

Манчестер Сити - Шахтер: онлайн трансляция

Реал - ПСЖ: онлайн трансляция

Аталанта - Динамо Загреб: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: