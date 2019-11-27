Зенит - Лион - 2:0 Видеообзор

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов российский "Зенит" дома обыграл французский "Лион" со счетом 2:0.

Первый мяч во встрече был забит на 42-й минуте. Артем Дзюба ударом головой распечатал ворота Антони Лопеша после подачи углового в исполнении Дугласа. Второй мяч российский чемпион забил на 84-й минуте. Магомед Оздоев решился на удар из-за штрафной, и мяч после рикошета снова оказался в сетке ворот французского клуба.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа G. 5-й тур

ЗЕНИТ Россия - ЛИОН Франция - 2:0

Голы: Дзюба, 42; Оздоев, 85.

Зенит: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дриусси (Жирков, 81), Кузяев (Сутормин, 90+2), Оздоев, Барриос, Дуглас, Дзюба, Азмун (Ерохин, 84). Лион: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Андерсен (Гуири, 83), Денаер, Маркал (Коне, 58), Траоре, Рейне, Тузар, Корне (Черки, 75), Дембеле.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский клуб опозорился в Лиге чемпионов.