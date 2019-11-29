Возвращение года: стали известны дата боя и соперник скандального топового бойца

Бывший чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор возвращается в большой спорт. Его следующий бой состоится 18 января в Лас-Вегасе, США.

Как пишут западные издания, об этом заявил заявил президент UFC Дэйна Уайт.

По его словам, соперником Макгрегора станет американский ветеран Дональд Серроне.

Последний поединок Конора прошел октябре 2018 года против Хабиба Нурмагомедова. Встреча бойцов завершилась поражением ирландца в четвертом раунде после болевого приема в исполнении россиянина.

В целом же Макгрегор не побеждал в UFC с ноября 2016 года.

Что касается Серроне, то на его счету два поражения подряд. В последнем поединке он был отправлен в нокаут Джастином Гэтжи.

Напомним, что российский боец Хабиб Нурмагомедов добился победы над американцем Дастином Порье и защитил титул чемпиона мира UFC в легком весе.